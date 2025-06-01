Що станеться, якщо у Пепсі налити молоко: незвичайний експеримент

У мережі неодноразово набирали популярність експерименти, під час яких користувачі змішують популярні напої, зокрема Pepsi, з різними інгредієнтами.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одним із таких вірусних явищ стало поєднання газованої води з молоком. Незважаючи на жартівливий характер багатьох відео, цей експеримент має цілком логічне і науково обґрунтоване пояснення, яке виходить за межі розваг.

Суть процесу полягає у хімічній реакції між фосфорною кислотою, яка входить до складу Pepsi, та білками, зокрема казеїном, що є основною складовою молока. У результаті взаємодії відбувається згортання білка, що проявляється у вигляді осаду, який нагадує творожну масу.

Цей візуальний ефект є типовим прикладом кислотного коагулювання білків, і він не є небезпечним з точки зору хімічної токсичності.

Доктор хімічних наук Ірина Савчук стверджує, що така реакція характерна для багатьох кисломолочних продуктів.

У даному випадку кислота в Pepsi діє як каталізатор, що змінює структуру білкових молекул. Сам напій після змішування змінює і смак, і текстуру, що далеко не завжди приваблює дегустаторів. Утворюється двошарова маса — рідина і осад, що робить напій візуально непрезентабельним.

Варто зазначити, що у деяких країнах, зокрема в Колумбії, подібний мікс відомий під назвою «Pepsi con leche» і сприймається як екзотичний варіант напою на льоду. Він подається охолодженим, і для багатьох місцевих споживачів це своєрідний смаковий експеримент.

З погляду безпеки, напій не є токсичним, однак людям з порушеннями у роботі шлунково-кишкового тракту, зокрема з лактазною недостатністю, варто утриматися від дегустації. Організм може негативно зреагувати на таке поєднання кислот і білків, особливо при споживанні у великих кількостях.

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