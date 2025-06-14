Як правильно тримати осанку при роботі за комп’ютером: пояснення від спеціалістів

З поглибленням цифрової трансформації українського бізнесу та зростанням кількості людей, які працюють віддалено або в офісах, постає надзвичайно актуальне питання ергономіки робочого місця.

Про це повідомляє «ПЛ».

Особливу увагу експерти звертають на стан хребта та опорно-рухового апарату, який найбільше страждає в умовах багатогодинного сидіння. Дослідження Української асоціації ергономіки свідчать, що понад 78% працівників, котрі щодня проводять більше 6 годин за комп’ютером, мають скарги на біль у шиї, попереку або грудному відділі.

Правильне розташування тіла під час роботи є базовою умовою для збереження здоров’я. Однак, як зазначає фізіотерапевт Дмитро Бугай, лише технічне налаштування робочого простору не забезпечує повноцінної профілактики.

Людина повинна усвідомлювати потребу в мікропауcах, активному розтягненні м’язів та зміні пози не рідше, ніж кожні 40 хвилин. Підвищена статична напруга викликає здавлення міжхребцевих дисків і порушення кровообігу.

Важливо також звертати увагу на якість офісного крісла: воно має забезпечувати правильну підтримку попереку та регулюватися під індивідуальні параметри користувача.

Ноги повинні стояти рівно на поверхні підлоги або на опорній підставці, а екран монітора має бути розташований точно на рівні очей, щоб уникнути зайвого нахилу голови. Ігнорування цих базових норм призводить до розвитку остеохондрозу, сколіозу та навіть функціональної асиметрії тіла.

Крім фізичних чинників, не менш важливими є й когнітивні наслідки: при порушенні осанки відбувається зниження концентрації, швидка втомлюваність та навіть емоційна нестабільність. Людський організм реагує на дискомфорт цілком системно, і якщо порушення постійні — це відображається і на рівні продуктивності, і на якості прийняття рішень.

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