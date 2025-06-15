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Скільки раз на тиждень треба робити інформаційний «детокс»: пояснення психологів

Інформаційний «детокс» у сучасному світі – це прагматичний метод для відновлення псиіхки.

Карина Шевченко Send an email 12 секунд ago
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Мозок
Мозок

В епоху тотальної діджиталізації та цілодобового інформаційного потоку все більше людей зіштовхуються із синдромом «інформаційної втоми».

Про це повідомляє «ПЛ».

Постійне оновлення новинних стрічок, надлишок тривожних повідомлень, нескінченні дискусії у соцмережах — усе це створює значне психоемоційне навантаження. Саме тому фахівці з психічного здоров’я дедалі частіше радять регулярно влаштовувати інформаційний детокс — тобто свідомо обмежувати або тимчасово повністю припиняти споживання інформації.

Згідно з рекомендаціями психологів Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії, оптимальним є проведення таких детокс-періодів 2-3 рази на тиждень. Кожен з таких епізодів може тривати від шести до дванадцяти годин, залежно від індивідуальної потреби та особливостей ритму життя конкретної людини.

Дослідження фахівців Гарвардської медичної школи демонструють, що такі регулярні «психологічні паузи» істотно знижують рівень кортизолу, покращують якість сну, сприяють зниженню тривожності та допомагають уникати емоційного виснаження.

Особливо позитивно впливає практика вечірнього детоксу, коли відмова від гаджетів та новин дозволяє нервовій системі перейти в режим відновлення перед сном. Окрім фізіологічного ефекту, інформаційний детокс сприяє поліпшенню концентрації, продуктивності та загальної стресостійкості.

Психологи підкреслюють, що основна мета детоксу — не відмова від знань як таких, а запровадження здорового балансу між поінформованістю та внутрішньою стабільністю. Адже у світі гіперактивного контенту здатність контролювати власне інформаційне середовище стає важливою навичкою збереження ментального благополуччя.

Окрім того, психологи розповіли, до чого сниться християнська символіка.

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Карина Шевченко Send an email 12 секунд ago
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