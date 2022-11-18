Искусственный интеллект создал картины с животными, которые могут исчезнуть из-за войны в Украине

Искусственный интеллект создал картины с животными, которые могут исчезнуть из-за войны в Украине

Фото

18.11.2022 15:58

Укринформ

Искусственный интеллект создал картины с животными, которые могут исчезнуть из-за войны россии против Украины.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщила общественная организация Uanimals.

«Более 80 видов животных в нашей стране находятся на грани исчезновения и из-за российской агрессии могут полностью прекратить свое существование. Оккупанты целенаправленно обстреливают природные парки, зоопарки и приюты и убили за время войны уже более 10 000 000 животных», — заявил основатель UAnimals Александр Тодорчук.

Серию работ в рамках международной кампании #StopEcocideUkraine представила организация UAnimals с участием Дарьи Урвачевой.

На картинах, созданных искусственным интеллектом, можно увидеть зубра и рысь, бурого медведя, черного аиста и других животных, которые могут исчезнуть в Украине из-за российской агрессии.

Как сообщал Укринформ, зоозащитники эвакуировали из села под Изюмом Харьковской области уцелевших после обстрелов и оккупации пчел, их транспортировали на Львовщину.

Фото: Uanimals

По материалам: Укринформ