В США разработали робота, который будет помогать пожилым людям
В США разработали робота, который будет помогать пожилым людям
04.11.2022 13:17
Укринформ
Американская технологическая компания Labrador Systems представила персонального робота, который будет помогать пожилым людям в повседневной жизни.
Об этом сообщает The Hill, передает Укринформ.
Персональный робот Labrador Retriever напоминает подвижную тележку с лотками. Автономный аппарат имеет целью облегчить повседневную деятельность пожилых людей, перенося предметы первой необходимости в пределах легкой досягаемости.
"Организации уже испытывают серьезную нехватку опекунов, и в ближайшие годы будет значительно больше людей старше 85 лет и меньше людей, которые помогут о них заботиться. Наша миссия заключается в том, чтобы облегчить жизнь для обеих сторон", — заявил генеральный директор Labrador Systems Майк Дули.
Читайте также: Robotics Plus представила автономного робота для помощи в фруктовом саду
Как сообщал Укринформ, команда инженеров из Университета Миннесоты в Дулуте (США) разработала робота, который призван помогать пациентам с деменцией.
Фото: Labrador Systems
По материалам: Укринформ