В США разработали робота, который будет помогать пожилым людям

В США разработали робота, который будет помогать пожилым людям

04.11.2022 13:17

Укринформ

Американская технологическая компания Labrador Systems представила персонального робота, который будет помогать пожилым людям в повседневной жизни.

Об этом сообщает The Hill, передает Укринформ.

Персональный робот Labrador Retriever напоминает подвижную тележку с лотками. Автономный аппарат имеет целью облегчить повседневную деятельность пожилых людей, перенося предметы первой необходимости в пределах легкой досягаемости.

"Организации уже испытывают серьезную нехватку опекунов, и в ближайшие годы будет значительно больше людей старше 85 лет и меньше людей, которые помогут о них заботиться. Наша миссия заключается в том, чтобы облегчить жизнь для обеих сторон", — заявил генеральный директор Labrador Systems Майк Дули.

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Как сообщал Укринформ, команда инженеров из Университета Миннесоты в Дулуте (США) разработала робота, который призван помогать пациентам с деменцией.

Фото: Labrador Systems

По материалам: Укринформ