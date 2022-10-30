К Земле приближается потенциально опасный астероид – NASA

30.10.2022 16:31

Укринформ

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало, что во вторник, 1 ноября, мимо Земли пролетит астероид 2022 RM4.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.com.

По данным NASA, диаметр космического камня составляет от 330 до 740 метров, что чуть меньше самого высокого в мире небоскреба Бурдж Халифа в 828 метров в Дубае, ОАЭ.

Он максимально приблизится к Земле во вторник на расстояние около 2,3 млн километров. Скорость движения астероида составляет 84 500 км в час.

Этот астероид считается «потенциально опасным», ведь его длина превышает 150 метров, и его максимальное расстояние от планеты Земля составит менее 7,5 млн километров. Для определения "потенциально опасным" он должен соответствовать обоим параметрам одновременно.

Читайте также: NASA планирует запустить миссию Psyche в 2023 году

Как сообщал Укринформ, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало, что в понедельник, 12 сентября, мимо Земли пролетел астероид 2008 RW.

Фото: Shutterstock

По материалам: Укринформ