В Ивано-Франковске разработали повербанк для запуска электротехники в полевых условиях

В Ивано-Франковске разработали повербанк для запуска электротехники в полевых условиях

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28.04.2022 13:43

Укринформ

В Ивано-Франковской мастерской разработали для военных повербанк, от которого в полевых условиях можно зарядить телефоны, запустить автомобили, рации и дроны.

Об этом в эфире местного телевидения "Галичина" рассказал соучредитель франковской мастерской Артур Шкрибляк, передает Укринформ.

«Мы поработали над прототипом и у нас получилось гораздо лучше, чем все ожидали. Сейчас эти повербанки будут выезжать на передовую, в полевые условия. Мы пробовали это там. От них можно будет заряжать не только телефоны, но и запускать автомобили, рации, дроны и прочую электротехнику и все необходимое и пользоваться достаточно продолжительным временем», — отметил Шкрибляк.

В мастерской рассказывают, что за разработкой таких повербанков обратились военные с передовой, где часто нет света. Созданный повербанк предлагает скорость заряда до 2-х часов, и его должно хватить почти на неделю. Период зарядки повербанка длится 3 часа благодаря быстрозарядным аккумуляторам.

"Это можно сделать очень быстро во время ротации и вернуться к боевым действиям", — отметил Шкрибляк.

Вес изобретения достигает 9,5 кг. В мастерской повербанк хотят усовершенствовать так, чтобы он умещался в рюкзак.

В настоящее время военные заказали в мастерской около 300 повербанков. Чтобы выполнить просьбу, мастера собирают средства на комплектующие.

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По материалам: Укринформ