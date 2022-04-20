Пользоваться Starlink во время военного положения может каждый украинец

Пользоваться Starlink во время военного положения может каждый украинец

20.04.2022 13:32

Укринформ

На период действия военного положения использовать терминалы Starlink могут все граждане Украины, органы власти и предприятия всех форм собственности.

Об этом на брифинге сообщил Юрий Щиголь, председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"По инициативе Госспецсвязи и при содействии команды Минцифры было принято решение, которое на период военного положения позволяет использовать терминалы Starlink всем гражданам Украины, всем органам и предприятиям любой формы собственности", — подчеркнул Щиголь.

Также он отметил, что запрета на пользование Starlink не было и раньше, «как некоторые отмечали». Имелись нормативные ограничения относительно их использования.

«В настоящее время эти запреты устранены», — подчеркнул председатель Госспецсвязи.

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Как ранее сообщалось, в Украине использовать терминалы для доступа к Сети от компании SpaceX могут только объекты критической инфраструктуры. Государство проводит соответствующую работу по нормированию использования спутниковых терминалов Starlink всеми желающими.

Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск ответил согласием на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.

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Starlink – это проект компании SpaceX, который с помощью сети спутников предоставляет доступ к широкополосному интернету. Скорость такого интернета – до 1 Гбит/с для каждого абонента, а пользоваться им можно в любой точке Земли.

По материалам: Укринформ