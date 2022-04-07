Intel прекратил все бизнес-операции в россии

06.04.2022 08:08

Укринформ

Крупнейший в мире производитель микропроцессоров компания Intel полностью прекратила бизнес-операции в россии из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление компании.

«Intel продолжает присоединяться к мировому сообществу, осуждая войну россии против Украины и призывая к скорейшему возвращению к миру. Мы немедленно приостановили все бизнес-операции в россии. Это связано с нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в россии и белорусии», – говорится в сообщении.

В россии работают 1 200 сотрудников компании, которых Intel планирует поддержать.

«Наши мысли со всеми, кто пострадал от этой войны, особенно с народом Украины и соседних стран и со всеми теми, кто по всему миру с семьей, друзьями и близкими в регионе», – заявили в компании.

Как сообщал Укринформ, в начале марта Intel приостановила поставки в россию и белоруссию.

24 февраля президент россии владимир путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

Европейский Союз, США, другие страны мира применили мощные санкции против россии как страны-агрессора.

По материалам: Укринформ