Технологии

Хакеры Anonymous «слили» 15 ГБ данных русской православной церкви

Photo of Admin Admin Send an email 60 минут agoОбновлено: 2 апреля, 2022
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Хакеры Anonymous «слили» 15 ГБ данных русской православной церкви

Хакеры Anonymous «слили» 15 ГБ данных русской православной церкви

02.04.2022 10:09

Укринформ

Известная хакерская группа Anonymous проинформировала, что «слила» 15 ГБ данных, которые были похищены у благотворительного крыла русской православной церкви (РПЦ).

Как передает Укринформ, об этом сообщила Anonymous в Twitter.

"Хакеры "слили" 15 ГБ данных, похищенных у благотворительного крыла русской православной церкви, и опубликовали примерно 57 500 электронных писем через проект DDoSecrets", — заявили в Anonymous.

Отмечается, что эти данные предлагаются только журналистам и исследователям в связи с характером самих данных.

Ранее хакерская группа NB65, связанная с Anonymous, взломала российский пропагандистский медиахолдинг ВГТРК и пообещала вскоре опубликовать 870 ГБ найденных данных.

С 24 февраля по указанию президента рф путина началось полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Они обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 60 минут agoОбновлено: 2 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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