Anonymous взломали сервер липецкого механического завода, где производят запчасти для ЗРК

02.04.2022 04:34

Укринформ

Хакеры Anonymous взломали сервер российского Липецкого механического завода, выпускающий компоненты для зенитно-ракетных установок.

Об этом идет речь в твиттер-сообщении, передает Укринформ.

Отмечается, что 20 гигабайт внутренних данных завода уже слили в сеть.

Кроме того, хакеры взломали почтовые ящики и слили данные юридической фирмы Capital Legal Services и государственной компании "Мосэкспертиза".

Как сообщалось, 24 февраля президент рф владимир путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

Хакеры Anonymous объявили путинской россии войну. За это время в сеть были слиты или уничтожены данные государственной телерадиокомпании России, росавиации, роскомнадзора, росатома, роснефти, центробанка России, сайта ФСБ, а также хакеры объявили войну компаниям, которые не ушли из России и остаются там работать, спонсируя таким образом войну рашистов в Украине.

