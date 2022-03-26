Apple, Google, Spotify и OLX – свежие санкции против россии

Apple, Google, Spotify и OLX – свежие санкции против россии

26.03.2022 10:58

Укринформ

В Министерстве цифровой трансформации назвали введенные миром против россии за последние сутки санкции.

Как передает Укринформ, об этом Минцифры сообщает в Телеграме.

Так, Apple и Google разорвали связи с российскими платежными карточками "Мир". Apple удаляет карточки "Мир" как опцию у Apple Pay.

Также навсегда уходит с российского и белорусского рынков ведущий производитель корпоративного программного обеспечения Terrasoft.

Полностью прекратил деятельность в рф интернет-сервис потокового аудио Spotify, позволяющий легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции.

Платформа онлайн-объявлений OLX Group выходит из россии.

Американский ювелирный ритейлер Tiffany&Co отказался от закупки продукции из рф.

Кроме того, в США заявили, что планируют ввести санкции против российских компаний, оказывающих услуги и товары разведслужбам и военным рф.

Как сообщал Укринформ, работу в россии и беларуси прекратила американская компания для помощи в написании текстов на английском языке Grammarly и американская компания, управляющая базами данных. Также приостанавливает разработку программного обеспечения в россии немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom. Японская телекоммуникационная компания NEC Group приостановила все предстоящие продажи продуктов и услуг, а также будущие инвестиции в российский рынок.

По материалам: Укринформ