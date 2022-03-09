Украинцы создали благотворительную NFT-коллекцию для сбора средств на армию

09.03.2022 14:45

Укринформ

Инициативная группа из Украины, включающая IT-предпринимателей, искусствоведов, художников и медиаменеджеров, создала NFT-коллекцию artWARks для сбора средств на благотворительную помощь для украинской армии.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в Фейсбуке один из основателей коллекции Руслан Нонка.

По его словам, коллекция artWARks включает в себя собрание работ за последние восемь лет, посвященных войне. Этот проект благотворительный: все заработанные от продажи средства пойдут на благотворительную помощь фонду "Вернись живым" и другим фондам.

Ежедневно коллекция будет дополняться новыми авторами и их работами.

Нонка также обнародовал обращение художников. "Мы, независимые украинские художники, уже восьмой год наблюдаем за войной России против Украины. В наших работах отражена человеческая сторона этой бессмысленной трагедии, потому что мы ее очевидцы, это происходит с нами и нашими ближайшими людьми. Полномасштабное вторжение России в Украину сделало эту войну новостью" №1 в мире всего 8 дней назад. Мы живем с ней каждый день. Уже восемь лет", – отмечают авторы обращения.

Они сообщили, что объединились, чтобы донести свой взгляд на войну до как можно большей аудитории в мире и собрать средства для героической украинской армии и гражданского населения, пострадавшего от преступлений рф.

Как сообщалось, президент рф путин 24 февраля 2022 года объявил войну Украине и начал масштабное вторжение. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

Европейский Союз применил мощный пакет санкций против россии как страны-агрессора, международная изоляция которой усиливается с каждым днем. Международный уголовный суд начал документирование и расследование военных преступлений россии в Украине.

По материалам: Укринформ