В Украине пройдет Месяц кибербезопасности

01.10.2021 04:28

Укринформ

В Украине с 1 по 31 октября будет проводиться Месяц кибербезопасности, который имеет целью улучшить знания граждан о кибергигиене и сформировать культуру безопасного поведения в виртуальном пространстве.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции в Фейсбуке, передает Укринформ.

Как отмечается, в высших учебных заведениях состоится День кибербезопасности. Кроме того, запланированы круглые столы, региональные курсы и семинары для бизнеса, а также "PKI Форум 2021", общенациональный конкурс по кибербезопасности для студентов, учащейся молодежи «КиберНиндзя», всеукраинское соревнование по киберспорту «Кибергерой», презентация и вебинар по киберпсихологии.

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Представители Департамента киберполиции примут участие в IV международном форуме «Кибербезопасность. Защитим бизнес — защитим государство», круглом столе «Инновационные системы охраны периметра объектов критической инфраструктуры Украины: приоритетные подходы и решения» и в мероприятии для родителей «Угрозы детям в интернете — как им противодействовать».

Месяц кибербезопасности будет проводиться в рамках европейского Месяца безопасности.

По материалам: Укринформ