Кабмин поддержал законопроект о целевой космической программе на 2021-2025 годы
Кабмин поддержал законопроект о целевой космической программе на 2021-2025 годы
30.09.2021 18:06
Укринформ
Кабмин поддержал проект Закона Украины "Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы".
Как передает Укринформ, об этом сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в Фейсбуке.
"Важное событие для космической отрасли Украины! На очередном заседании 29 сентября правительство поддержало проект Закона Украины "Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы", которая была подготовлена Минстратегпромом совместно с ГКАУ в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами. В дальнейшем проект закона будет рассмотрен народными депутатами в стенах парламента", — отметил он.
Программа предусматривает реализацию шести задач:
- осуществление космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны;
- создание космических систем наблюдения Земли и их составляющих;
- внедрение космических технологий на рынке услуг;
- создание ракетно-космической техники;
- фундаментальные и прикладные научные исследования в области космической деятельности;
- правовое, научно-методическое и информационное обеспечение мероприятий программы.
"Финансирование программы будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете, а также других источников, не запрещенных законодательством. Ориентировочный объем необходимых средств на 2021-2025 годы составляет 40,78 млрд грн, в том числе из государственного бюджета 15,76 млрд грн. Однако, по предварительным подсчетам, косвенные доходы в сфере экономики и дополнительные преимущества в сфере национальной безопасности, государственного управления и экологии за этот период составят более 16 млрд грн. Наибольший доход ожидается в сегментах агромониторинга, экологии и безопасности и обороны", — привел данные Уруский.
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По его словам, важно, что для корпоратизации предприятий ГКАУ, которую недавно одобрило правительство, дальнейшее принятие Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы будет способствовать системному и последовательному развитию украинской космической отрасли.
Как сообщал Укринформ, предприятия, относящиеся к сфере управления Государственного космического агентства и имеющие стратегическое значение для экономики и безопасности страны, преобразуют в акционерные общества, 100% акций которых будет принадлежать государству.
Кабинет Министров 13 января 2021 года одобрил концепцию Общегосударственной целевой научно-технической программы Украины на 2021-2025 годы.
По материалам: Укринформ