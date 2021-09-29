Под Киевом построят центр по испытанию беспилотников Bayraktar — подписали меморандум

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29.09.2021 19:11

Укринформ

В присутствии Президента Владимира Зеленского подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и турецкой компанией Bayraktar Savunma.

Он предусматривает строительство и обустройство совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, ремонта, модернизации БПЛА, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, как передает Укринформ, об этом сообщает Офис Президента.

«Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас», — подчеркнул Зеленский после подписания меморандума.

С украинской стороны документ подписал министр обороны Андрей Таран, с турецкой — генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар.

Глава государства выразил благодарность от себя лично и от украинского народа Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку реализации данного проекта.

«Это большой реальный шаг вперед. Благодарен Президенту Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины», — сказал глава украинского государства.

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Фото: facebook.com/Kopytin.Ihor

Согласно документу, Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих Министерству обороны, центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими БПЛА. Как планируется, впоследствии в Украине будут построены и будут работать ряд таких центров.

По информации Министерства обороны, следующим этапом будет налаживание украинско-турецкого производства БПЛА. Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты. Это создаст новые рабочие места и обеспечит поступление в Государственный бюджет.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ