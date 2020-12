Украина может стать центром инноваций в ближайшие годы – эксперт

11.12.2020 18:10

Укринформ

Сильные позиции Украины на пути развития цифровой экономики показало исследование консалтинговой компании Arthur D. Little и Huawei о 7 моделях цифровой экономики под названием «Think digital. Think archetype. Your digital economy model».

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Дядюра во время международного экспертного круглого стола «Цифровая экономика – платформа общего будущего» в Укринформе.

"Тема цифровой экономики является чрезвычайно важной, ей уделяется огромное внимание во всем мире в последние годы. Мы занимаем передовые позиции. Материалы представленного исследования ярко свидетельствуют, что Украина среди стран, которые являются "сервисными центрами", не новичок, не потребитель, а на достойной позиции", – подчеркнул Дядюра.

Он обратил внимание, что 2 декабря 2020 года правительство утвердило концепцию развития искусственного интеллекта в Украине.

Участник мероприятия, основатель Института цифровой трансформации, кандидат экономических наук Надежда Васильева подчеркнула, что именно сейчас в период экономического кризиса важными составляющими успеха являются национальная трансформация на уровне государства и активная роль государства в совместном поиске решений для обеспечения инклюзивности в современном образовании, современной инфраструктуры, нового современного законодательства с учетом новых бизнес-моделей.

«Современная цифровая экономика мира – это экономика платформ. Отдельные экономические субъекты и даже отдельные бизнес-сообщества не смогут обеспечить быстрого перехода и мощного прорыва, в котором нуждается Украина. Страна может стать центром инноваций в ближайшие годы, для этого нужно создать мощную экосистему», – подчеркнула она.

Модератор круглого стола, менеджер по связям с общественностью «Хуавей Украина» Алина Севастюк отметила, что обсуждение во время круглого стола свидетельствует об актуальности исследований о цифровой экономике и новосозданной сети исследователей цифровой экономики на основе общих ценностей ради общего будущего. Эта сеть действует с 2020 года по принципам открытых инновационных экосистем в целях международного обмена опытом и совместной разработки практических рекомендаций по развитию цифровой экономики.

Основой обсуждения цифровой экономики во время круглого стола стало исследование, опубликованное в 2020 году консалтинговой компанией Arthur D. Little и Huawei под названием «Think digital. Think archetype. Your digital economy model». Это исследование, в свою очередь, стало методологическим основанием для нового исследовательского проекта в Украине «Цифровая экономика, влияние ІКТ на человеческий капитал и формирование компетентностей будущего», которое сейчас проводит Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по инициативе «Хуавей Украина» и в партнерстве с Институтом цифровой трансформации и Украинского института будущего.

По материалам: Укринформ