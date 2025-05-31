Як захистити себе від комарів за допомогою натуральних засобів: експерти дали пораду

З початком активного сезону тепла проблема комарів знову набуває актуальності, особливо в регіонах з підвищеною вологістю та густою рослинністю.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними Українського центру громадського здоров’я, комарі можуть бути переносниками збудників хвороб, зокрема вірусів, тому питання захисту від них є не лише питанням комфорту, але й безпеки.

У той час як хімічні засоби від комах залишаються дієвими, дедалі більше людей надають перевагу натуральним альтернативам, щоб уникнути подразнень або алергічних реакцій.

Дослідження ентомологів доводять, що деякі натуральні компоненти, зокрема ефірні олії, здатні ефективно відлякувати комарів, оскільки порушують їхню здатність орієнтуватися на запахи. До найрезультативніших належать ефіри цитронели, гвоздики, лаванди, евкаліпту та базиліку.

Вони можуть застосовуватись як у вигляді розпилювачів, так і через дифузори або нанесення на одяг. На додаток до цього, деякі рослини — наприклад, м’ята або чебрець — створюють навколо себе біологічний бар’єр, що знижує концентрацію комах у повітрі.

Натуральні засоби особливо актуальні для використання на природі або в приміщеннях, де перебувають діти або алергіки. Експерти, однак, застерігають: навіть природні компоненти можуть викликати індивідуальну непереносимість, тому перед нанесенням на шкіру рекомендовано провести тест на згинанні ліктя.

Використання домашніх засобів, таких як настій гвоздики або оцтові розчини, теж доводять свою ефективність, особливо у поєднанні з фізичними бар’єрами, як-от москітні сітки.

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