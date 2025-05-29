Дуров анонсував стратегічне партнерство Telegram та xAI Ілона Маска: що вже відомо

Цього літа користувачі месенджера Telegram отримають доступ до однієї з найпередовіших технологій штучного інтелекту на ринку.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал Дурова.

Засновник Telegram Павло Дуров повідомив про укладення річного партнерства з Ілоном Маском, засновником компанії xAI, для інтеграції чат-бота Grok у всі додатки Telegram.

За словами Дурова, домовленості передбачають запуск Grok безпосередньо всередині Telegram, що відкриє можливості для понад мільярда користувачів платформи. Таким чином, Telegram робить крок у бік глибшої інтеграції інструментів штучного інтелекту, зміцнюючи свої технологічні позиції на глобальному ринку.

«Це літо стане знаковим для всіх користувачів Telegram, адже вони зможуть випробувати найкращі рішення у сфері ШІ. Ми з Ілоном Маском домовилися про річну співпрацю, аби представити Grok нашим користувачам», — заявив Дуров.

Окрім технологічного прориву, партнерство матиме і фінансове підґрунтя: Telegram отримає $300 млн готівкою, а також частку в акціонерному капіталі xAI. Додатково Telegram матиме 50% від виручки з підписок на xAI, придбаних через месенджер.

Це посилення фінансової стабільності Telegram відкриває нові горизонти для масштабування та впровадження інновацій у межах платформи. Аналітики вже називають угоду однією з найамбітніших у сфері ШІ та месенджерів за останні роки.

На цьому фоні корисним буде дізнатися про те, коли вперше вигадали телефон.