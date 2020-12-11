Уровень выбросов углерода рекордно снизился из-за пандемии

Исследование

11.12.2020 18:38

Укринформ

Локдауны, которые страны ввели в рамках борьбы с пандемией COVID-19, привели к рекордному уменьшению выбросов диоксида углерода (CO2) от сжигания ископаемых и работы промышленности в мире.

Как передает Укринформ, об этом говорится в исследовании группы международных ученых Global Carbon Project (GCP).

В целом по итогам этого года в мире будет 34 миллиарда тонн выбросов CO2, на 2,4 миллиарда тонн или на 7% меньше, чем в прошлом году.

По данным ученых, такое годовое падение является рекордным с начала замеров.

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В частности, в США в этом году выбросы углерода упали на 12%, в Евросоюзе – на 11%, в Китае и Индии – на 1,7%.

Исследователи предупреждают, что хотя падение выбросов в течение одного году не замедлит темпы глобального потепления, однако существует уникальная возможность обеспечить долгосрочное сокращение выбросов CO2 путем экономического восстановления с учетом борьбы с изменением климата.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 11 мая в мире зафиксированы 70 720 319 случаев коронавируса. 49 148 966 человек выздоровели, 1 588 438 – умерли.

По материалам: Укринформ