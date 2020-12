Искусственное мясо: в Сингапуре официально сертифицировали, но в Украине – тоже есть

04.12.2020 21:56

Укринформ

Сингапурские рестораны вскоре «захватит» искусственная курочка в виде нагетсов. В Украине можно полакомиться таким деликатесом, правда, не везде и не куриным

На днях Агентство по продовольствию Сингапура одобрило продажу искусственного куриного мяса американской компании Eat Just (мясо будут использовать для производства наггетсов. – Ред.). Сначала продукт появится в ресторанах, а потом и в магазинах. Впрочем когда именно, и наконец, в какую приблизительная цену – эту информацию в компании пока не раскрывают. Только говорят, что культивируемая курица будет стоить дороже обычного мясо, но с увеличением производства Eat Just рассчитывает снизить цены.

И самое важное: в СМИ об этом случае написали как о прорыве – первом в мировой практике. Почти так и есть. На сегодня существует два основных направления в области заменителей мяса:

заменители мяса на растительной основе (plant-based meat)

искусственное мясо, выращенное в лабораторных условиях из клеток животных (cell-based meat, cultured meat или clean meat).

Так вот, недавно на рынок вышли две крупные компании Beyond Meat и Impossible Foods (также американские, о них – речь пойдет ниже), которые производят мясо из растительного материала, в то время как в Eat Just получают продукт из мышечных клеток животных.

КУРИНОЕ МЯСО JUST FOOD: КАК ЕГО ВЫРАЩИВАЮТ

Технология выращивания мяса компании Just Food, как ее описывают сами создатели, мало чем отличается от пивоварения. Стволовые клетки животных (в нашем случае – кур) помещают в питательную среду, которая стимулирует их рост. Затем первичный субстрат переносят в биореактор, и уже в нем происходит формирование тканей. Сначала в компании намерены использовать биореакторы объемом около тысячи литров, но с развитием производства и совершенствованием технологии планируется переход на большие емкости, вмещающие пять, десять и даже 20 тысяч литров питательного раствора.



Клетки животных помещают в питательную среду

В качестве питательной среды Just Food используют раствор, полученный из растительных компонентов. Его состав – главное ноу-хау стартапа – включает в себя все необходимые аминокислоты, микроэлементы и факторы роста. Примечательно, что технология предусматривает полный отказ от антибиотиков. Впрочем, каким образом обеспечивается защита выращиваемого мяса от заражения посторонними и потенциально патогенными микроорганизмами – не уточняется.

Для получения одобрения от сингапурского регулятора куриного мяса из пробирки, компании должна была доказать безопасность своего продукта при употреблении в пищу, а также продемонстрировать наличие отработанной технологии промышленного производства. Судя по тому, что пищевое агентство таки выдало разрешение, эти процедуры Eat Just успешно прошла.

Впрочем, вегетарианцы такой продукт вряд ли примут… По информации британской газеты The Guardian, чтобы получить необходимые стволовые клетки, нужно делать биопсию птицам. Конечно, это гуманнее, чем убивать кур, но все же далеко от ненасильственных методов. Кроме того, в основе питательного раствора для первичного субстрата – сыворотка крови бычьих эмбрионов. В компании божатся, что в дальнейшем основа раствора станет полностью растительной.

КТО ЕЩЕ ПРОИЗВОДИТ «ИСКУССТВЕННОЕ МЯСО»?

На сегодня производством такого мяса занимаются десятки (если не сотни) крупных и мелких компаний по всему миру, в том числе и в Украине.

Американский стартап Beyond Meat производит котлеты для бургеров, сосиски и фарш. Как подчеркивают в компании, их продукция изготовлена ​​исключительно из растительных компонентов, не содержит ГМО, сои и глютена, а также подходит для потребляющих кошерную пищу. Например, сосиски Beyond Sausage состоят из белков, добытых из гороха, бобовых и риса. А вот оболочка изготовлена ​​из морских водорослей. Основой котлет для бургеров служат белки гороха, фасоли и риса, а в качестве красителя используют свекольный сок. А вот белые вкрапления в фарше – это кокосовое масло и масло какао. В планах Beyond Meat – расширить линейку продуктов, добавить к ней, бекон и стейки. А пока стартап продает свои бургеры и сосиски в более чем 30 тыс. супермаркетов, магазинов и ресторанов, в том числе через глобальные сети вроде Subway и KFC. Кстати, в декабре прошлого года Beyond Meat официально вышла на рынок Украины (где найти, чтобы попробовать – ищи в конце текста).

Еще один американский стартап Impossible Foods – конкурент Beyond Meat – также производит мясо из растительных компонентов, а именно: котлеты для бургеров состоят из белков сои, пшеницы и картофеля, а также главного «секретного» ингредиента под названием «гем» (соевый леггемоглобин). Кстати, в 2014 году Управление по санитарному контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) усомнилось в безопасности «гема», так как этот компонент считался потенциальным аллергеном. Тогда FDA отказалось выдавать компании все разрешения. На дополнительные проверки, анализы и подтверждение ушло почти три года. Впрочем летом 2017 года FDA наконец признала псевдомясо безопасным. И после этого Impossible Foods начал набирать обороты. В начале 2019 г. стартап официально представил новую версию своего бургера, а через несколько месяцев объявил о масштабном сотрудничестве с сетью фастфудов Burger King. На сегодня продукты компании можно попробовать в Гонконге, Макао, Сингапуре, но крупнейшим рынком все еще остается США.

Еще одна крупная компания под названием Novameat родом из Испании. Свое «мясо» создает из растительных белков с помощью 3D-печати. Пастообразная масса вводится в 3D-принтер, а затем выдавливается через насадку, и – получается мясо, по текстуре похожее на говядину или курицу. Ингредиенты такого 3D-мяса – горох, водоросли и сок свеклы. Более мелкие стартапы также ищут собственные способы преобразования растительных компонентов в «мясо». Например, швейцарская Planted разработала искусственную курятину и уже начала продавать ее в рестораны. А малайский стартап Phuture Foods хочет накормить всю Азию «свининой» из грибов, бобовых и пшеницы (в компании утверждают, что такая «свинина» подойдет даже мусульманам).

Дальше – больше: израильский стартап Aleph планирует производить мясо из пробирки не только на Земле, но и в космосе. К слову, первый такой кусочек уже напечатали на МКС. Другие компании собираются выращивать в пробирке не мясо, а… рыбу и морепродукты. Например, американский стартап Good Catch предлагает покупателям аналог тунца из бобовых и водорослей. А сингапурская компания Shiok Meats выращивает «креветки» из стволовых клеток ракообразных. По этой же технологии выращивает «альтернативные морепродукты» калифорнийский стартап BlueNalu.

Необычный способ производства мяса из пробирки предлагает компания Air Protein – добывать белки буквально из воздуха, а точнее, из углекислого газа, который уловят и переработают особые микроорганизмы.



Отечественный стартап Eat Me AT производит растительное «мясо» в виде фарша

Наконец, отечественный стартап Eat Me AT производит растительное «мясо» в виде фарша. На украинском рынке продукт появился в сентябре этого года. Производство находится в Киеве. Основатель – Андрей Черуха (владелец бренда одежды ETNODIM) – утверждает, что на вкус «мясо» от Eat Me At ничем не отличается от настоящего. Что в составе? В основе фарша текстурированный соевый белок. Вкуса фаршу придают дрожжевые экстракты, произведенные из неактивных дрожжей, которые содержат в своем составе множество белков и витамины группы В. Также в фарше содержатся минералы. Их разработчики получают естественным путем – из мицелия Коджи (разновидность грибов, которые используются в азиатской кухне для брожения и ферментации продуктов), которые позволяют добавить привкус мяса и насытить фарш железом. Скрепить фарш позволяет метилцеллюлоза, выступающая вегетарианской альтернативой желатину. Для придания жирности фаршу используют кокосовое или подсолнечное масло. Наконец цвет мяса фаршу придает все тот же сок свеклы и краситель карамели. Сколько стоит: цена за 350-граммовую упаковку такого продукта -160 грн, при оптовых заказах предусмотрены скидки.

Есть прогнозы, что в следующе десятилетие рынок заменителей мяса может достичь 140 миллиардов долларов, или около 10% мировой мясной промышленности.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: КАКОВА НА ВКУС «ИСКУССТВЕННАЯ СНЕДЬ»

Искусственное мясо, как настойчиво убеждают те, кто его уже пробовал, аппетитно на вид, а на вкус – практически не отличишь от обычного. «Похоже на вкус? Как по мне, то да! Попробовать точно советую!», – говорит общественных деятель, основатель движения UAnimals Александр Тодорчук. По его словам, оно особенно зайдет тем, кто не может без жареных на гриле котлет.

«Я пробовал это мясо в ресторане. Если добавить вино, заходит прекрасно, мне понравилось, – убеждает президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса. – Теперь жду искусственную рыбу, я очень люблю паэлью, которую готовят из рыбы».

Дополнил коллег директор компании West Mills, официального дистрибьютора Beyond Meat в Украине Станислав Луцкович: «Вы, наверное, пробовали и соевый гуляш, и котлеты из фалафеля? Не важно, это – пройденный этап. Растительное мясо – вегетарианский инновационный продукт 2.0. Его почти не отличить по вкусу от того мяса, к которому мы привыкли».

Мирослав Лискович, по материалам СМИ

P.S. Что ж, поверим на слово, потому что сами, откровенно говоря, еще не пробовали, но при первой же возможности – попробуем обязательно. А для нетерпеливых …

Как уже упоминалось, в декабре 2019 года американская компания Beyond Meat официально вышла на рынок Украины. Предлагаем список столичных ресторанов, где хоть завтра можно попробовать их продукт: ЖЗЛ (ул. Большая Васильковская, 36), The Burger (ул. Большая Васильковская, 5), Not only Fish (ул. Большая Васильковская, 94), BEEF Meat & Wine (ул. Шота Руставели, 11), Avalon (ул. Леонтовича, 3), Mocco (ул. Крещатик, 15/4), Normal (ул. Антоновича, 81), Habana (ул. Верхний Вал, 24), Fabius (Столичное Шоссе, 70), Villa Riviera (Днепровская набережная, 14Д), «Маяк» (Днеіпровская набережная, 2), Bassano (ул.Большая Васильковская, 100), Champion Hall (Парковая дорога, 16А), Star Burger (Європейська площа, 7/11, вул. Сагайдачного, 37, вул. Тичини, 1Б), «Никого НЕ Ем» (ул. Петлюры, 12), «Монтекки v Капулетти» (ул. Коновальца, 36Б), MY! Burgers & Fries (Спортивная площадь, 1А), IZone Cafe (ул. Набережно-Луговая, 8), «Альтруїст» (ул. Антоновича, 1), а также в Семьересторанов Дмитрия Борисова: «Барсук», «Последняя Баррикада», Chicken Kyiv, «Канапка-бар», «Белый Налив» и др.

