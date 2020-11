Rocket Lab впервые вернула запущенную ракету на парашюте

20.11.2020 10:31

Укринформ

Конкурент SpaceX, частная космическая компания Rocket Lab впервые вернула на Землю первую ступень своей ракеты-носителя с помощью парашютной системы.

Как передает Укринформ, фотографию возвращения ракеты компания опубликовала на своей странице в Twitter.

The view of the main chute from Electron's first stage as it returned to Earth. https://t.co/3YcSvrYIGi

— Rocket Lab (@RocketLab) November 20, 2020

В компании также сообщили, что команда спасения готовится отправить вернувшуюся ступень ракеты кораблем к производственному комплексу Rocket Lab.

Как отмечает издание Techchurch, раньше компания возвращала первые ступени Electron обратно на Землю контролируемым образом. Но миссия «Возврат отправителю» знаменует собой первый раз, когда ракету вернули с помощью парашюта. Такой способ поможет компании повторно использовать свои ракеты в будущем, что значительно сократит стоимость полетов в космос.

Фото: Rocket Lab

Как сообщал Укринформ, в конце октября Rocket Lab успешно запустила ракету-носитель Electron с 10 спутниками на борту.

