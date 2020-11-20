Rocket Lab впервые вернула запущенную ракету на парашюте
Rocket Lab впервые вернула запущенную ракету на парашюте
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20.11.2020 10:31
Укринформ
Конкурент SpaceX, частная космическая компания Rocket Lab впервые вернула на Землю первую ступень своей ракеты-носителя с помощью парашютной системы.
Как передает Укринформ, фотографию возвращения ракеты компания опубликовала на своей странице в Twitter.
The view of the main chute from Electron's first stage as it returned to Earth. https://t.co/3YcSvrYIGi
— Rocket Lab (@RocketLab) November 20, 2020
В компании также сообщили, что команда спасения готовится отправить вернувшуюся ступень ракеты кораблем к производственному комплексу Rocket Lab.
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Как отмечает издание Techchurch, раньше компания возвращала первые ступени Electron обратно на Землю контролируемым образом. Но миссия «Возврат отправителю» знаменует собой первый раз, когда ракету вернули с помощью парашюта. Такой способ поможет компании повторно использовать свои ракеты в будущем, что значительно сократит стоимость полетов в космос.
Фото: Rocket Lab
Как сообщал Укринформ, в конце октября Rocket Lab успешно запустила ракету-носитель Electron с 10 спутниками на борту.
По материалам: Укринформ