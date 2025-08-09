Чим був відомий Халк Хоган: цікаві факти про зірку, що нещодавно покинула світ

У серпні 2025 року світ прощався з Халком Хоганом — легендою світового реслінгу, попкультури та одним із перших атлетів, який зміг стати іконою поза межами спортивного рингу.

Про це повідомляє «ПЛ».

Під справжнім ім’ям Террі Юджин Боллеа, Хоган став символом епохи, в якій шоу, сила та харизма поєдналися у вибуховий сплав, що захопив мільйони глядачів по всьому світу.

Його кар’єра почалася у 1977 році, але справжню славу він здобув у 1980-х, коли став обличчям всесвітньої федерації реслінгу (WWF, нині WWE). Хоган неодноразово утримував титул чемпіона світу, загалом вигравши його 13 разів, що зробило його одним із найтитулованіших реслерів в історії. Його культова фраза «Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?» стала впізнаваною у всьому світі.

Втім, його внесок не обмежувався лише рингом. Він активно знімався в кіно та на телебаченні, просуваючи образ «американського супергероя» — чесного, сильного, простого хлопця, який бореться зі злом.

Його поява в серіалі «Thunder in Paradise» та реаліті-шоу «Hogan Knows Best» закріпили його популярність серед молодшого покоління.

На піку популярності Хоган фактично створив прецедент, коли спортивна зірка стала учасником шоу-бізнесу, відкривши дорогу десяткам нових персон у сфері реслінгу, кіно та телебачення.

Його образ донині використовується як приклад маркетингової стратегії, яка поєднує фізичну перевагу, публічну відкритість та емоційний контакт із глядачем.

Попри скандали, що супроводжували його в окремі періоди життя, Халк Хоган залишився культовою постаттю, вплив якої на масову культуру, медіа та спортивну індустрію не підлягає сумніву. Його спадок — не лише чемпіонські пояси, але й глибока трансформація способу сприйняття спорту як елементу видовища й бізнесу.

