Батько «Циганського короля» влаштував сутичку з командою Усика: що відомо

Такою інформацією поділився журналіст talkSPORT Майкл Бенсон. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис інсайдера в X (Twitter).

Бій Усик – Ф’юрі анонсовано на 18 травня. Він пройде в аравійській столиці Ер-Ріяді на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Команди обох спортсменів розпочали підігрівати інтерес до поєдинку. Вони розпочали словесну суперечку, яка переросла в штовханина. Як наслідок, батько «Циганського Короля» Джон Ф’юрі травмувався у конфлікті. Наразі не відомо, як це трапилось.

‼️ Tyson Fury's father John Fury going head-to-head with a member of Oleksandr Usyk's team in a heated clash today and being left bleeding as a result…



[🎥 Nikolay Tkachenko] pic.twitter.com/vhwgFuyQVb — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 13, 2024

Згодом на сутичку відреагував брат Ф’юрі – Шон. Він почав ображати представників команди Усика, назвавши їх «тупими виродками». Натомість більшість оглядачів вважають, що це заздалегідь спланований епізод шоу перед битвою чемпіонів.

Пізніше стали відомі подробиці конфлікту. Усик давав інтерв’ю, коли до нього наблизилася команда британського боксера зі спробою зірвати запис. Команди обох спортсменів почали скандувати їхні прізвища, а потім розпочалася штовханина. Ф’юрі-старший згодом попросив вибачення за свою поведінку.

Раніше ПЛ писала про те, коли відбудеться бій-реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі.