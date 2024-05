Батько «Циганського короля» влаштував сутичку з командою Усика: що відомо

Такою інформацією поділився журналіст talkSPORT Майкл Бенсон. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис інсайдера в X (Twitter).

Бій Усик – Ф’юрі анонсовано на 18 травня. Він пройде в аравійській столиці Ер-Ріяді на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Команди обох спортсменів розпочали підігрівати інтерес до поєдинку. Вони розпочали словесну суперечку, яка переросла в штовханина. Як наслідок, батько «Циганського Короля» Джон Ф’юрі травмувався у конфлікті. Наразі не відомо, як це трапилось.

‼️ Tyson Fury's father John Fury going head-to-head with a member of Oleksandr Usyk's team in a heated clash today and being left bleeding as a result…



[🎥 Nikolay Tkachenko] pic.twitter.com/vhwgFuyQVb