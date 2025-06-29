Як може змінити здоров’я звичайний масаж стоп: думка лікарів

Масаж стоп — одна з найменш вивчених, але водночас найбільш ефективних процедур, які можуть позитивно впливати на загальний стан організму.

Про це повідомляє «ПЛ».

Лікарі Українського науково-медичного центру фізичної терапії та неврології вказують на доведений клінічний ефект регулярного впливу на рефлексогенні зони, розташовані на підошвах. Біологічно активні точки, яких на стопі налічується декілька десятків, мають тісний зв’язок із внутрішніми органами та нервовою системою через складну мережу нейронних сигналів.

Наукові спостереження показують, що вже після 10–15 хвилин масажу активізується периферійний кровообіг, знижується м’язове напруження та відбувається нормалізація частоти серцевого ритму.

Крім того, в організмі зменшується рівень гормону стресу кортизолу, що покращує якість сну, підвищує толерантність до щоденних психоемоційних навантажень та зменшує ризики розвитку депресивних станів. Ефект особливо помітний у пацієнтів із сидячим способом життя, хронічною втомою або розладами сну.

Медики зазначають, що найбільш ефективним є масаж, який проводиться регулярно, не рідше трьох разів на тиждень. Водночас варто враховувати медичні протипоказання.

Зокрема, у пацієнтів з діабетичною ангіопатією, тромбофлебітом або варикозною хворобою масаж може призвести до ускладнень. Тому перед впровадженням цієї практики в повсякденний режим необхідно пройти медичну консультацію.

У випадках, коли масаж виконують професіонали, процедура стає потужним засобом не лише відновлення, але й профілактики захворювань судин, нервової системи та опорно-рухового апарату.

Більше того, тренери та медики попередили про те, як підготувати організм до тренування.