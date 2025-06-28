Які 5 психологічних навичок треба розвинути у собі, аби досягти успіху у бізнесі

Психологи розповіли про те, які якості дійсно можуть допомогти досягнути успішних цілей у багатьох справах.

Про це повідомляє «ПЛ».

Емоційний інтелект (EQ)

Це здатність усвідомлювати власні емоції, розпізнавати емоційний стан інших людей і використовувати цю інформацію для побудови ефективної комунікації. Бізнес-середовище, особливо у періоди трансформації, вимагає від керівника не лише раціональності, а й емпатії. За даними Forbes, компанії, якими керують особи з високим EQ, на 23% частіше демонструють довготривале зростання прибутку.

Когнітивна гнучкість

Вона означає здатність адаптувати мислення до нових обставин. Це не просто вміння швидко реагувати — це навичка змінювати парадигму. У сучасних реаліях, коли технологічні інновації змінюють правила гри буквально щороку, ця гнучкість стає стратегічною перевагою. Керівник із розвиненою когнітивною гнучкістю здатен одночасно бачити ризики і можливості, не прив’язуючись до застарілих моделей.

Навичка активного слухання

Це один із найнедооцінених інструментів у переговорах. Це не лише про мовчазну увагу, а про вміння ставити уточнюючі запитання, фіксувати невербальні сигнали і демонструвати співрозуміння. У діловій взаємодії така поведінка підвищує рівень довіри, скорочує цикл укладення угод і мінімізує ймовірність конфліктів.

Саморегуляція

Це здатність зберігати спокій, контроль над реакціями та продуктивність навіть у складних або непередбачуваних ситуаціях. Психологічно зріла особистість здатна утримувати увагу на довгострокових цілях, не піддаючись імпульсивності або емоційному вигорянню. Саме ця навичка забезпечує послідовність в управлінні та стабільність у критичних моментах.

Вміння працювати з ризиком

Воно передбачає не тільки готовність до потенційних втрат, але й здатність правильно їх оцінювати, моделювати сценарії та керувати невизначеністю. Успішні підприємці, як свідчать дані Wharton Business School, не є безстрашними — вони, навпаки, глибоко аналізують ризики, створюють резервні стратегії і мислять категоріями «виваженого ризику». Саме це дозволяє їм масштабувати бізнес і утримувати лідерство.

Більше того, вчені відповіли на питання, чи може людина прожити більше 150 років.