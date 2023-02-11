Спорт

Украинский фристайлист завоевал «золото» на этапе Кубка мира после сверхсложного прыжка

Photo of Admin Admin Send an email 1 день agoОбновлено: 11 февраля, 2023
0 Менее минуты назад

Украинский фристайлист завоевал "золото" на этапе Кубка мира после сверхсложного прыжка

Дмитрий Котовский

Украинский фристайлист Дмитрий Котовский победил на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Дир-Вэлле, сообщает Минмолодежьспорта, пишет .

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21-летний спортсмен выполнил в суперфинале сверхсложный прыжок bFtFF — тройное сальто с пятью винтами под названием «Ураган», и получил от судей 138.32 из 156 возможных баллов. Украинец стал вторым в истории спортсменом, который выполнил его успешно на соревнованиях.

Это достижение стало новым рекордом Украины, а Дмитрий Котовский одержал свою первую победу на Кубке мира.

Украинский «летающий лыжник» поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира, проигрывая всего 18 баллов лидеру, швейцарцу Ною Роту, и включился в борьбу за Хрустальный глобус.

Сборная Украины по лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Ле-Реле (Канада) завоевала четыре награды за два дня.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 день agoОбновлено: 11 февраля, 2023
0 Менее минуты назад
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