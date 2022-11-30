На первом этапе Кубка мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка

На первом этапе Кубка мира-2022/23 по биатлону в Контиолахте сегодня, 30 ноября, пройдет женская индивидуальная гонка, пишет

Как известно, Украину на 15-километровой дистанции с четырьмя огневыми рубежами будут представлять Ирина Петренко (15-й стартовый номер), Дарья Блашко (36), Юлия Джима (39), Анна Кривонос (69), Елена Белосюк (77).

Начало гонки в 14:15.

В программе стартового этапа Кубка мира также классические эстафеты (1 декабря), спринты (3 декабря) и гонки преследования (4 декабря).

По материалам: УНН