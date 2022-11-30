Спорт

На первом этапе Кубка мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 30 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

На первом этапе Кубка мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка

На первом этапе Кубка мира-2022/23 по биатлону в Контиолахте сегодня, 30 ноября, пройдет женская индивидуальная гонка, пишет

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Как известно, Украину на 15-километровой дистанции с четырьмя огневыми рубежами будут представлять Ирина Петренко (15-й стартовый номер), Дарья Блашко (36), Юлия Джима (39), Анна Кривонос (69), Елена Белосюк (77).

Начало гонки в 14:15.

В программе стартового этапа Кубка мира также классические эстафеты (1 декабря), спринты (3 декабря) и гонки преследования (4 декабря).

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 30 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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