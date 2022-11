Украинские парафехтовальщики получили 9 наград Кубка мира в Венгрии

Украинские парафехтовальщики

Источник: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee

Украинские парафехтовальщики завоевали 9 наград Кубка мира по фехтованию на колясках в венгерском Эгере.

Об этом сообщает «Главпост» со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.

Украинские спортсмены завоевали следующие медали:

– 2 золотые;– 3 серебряные;– 4 бронзовые.

Наши чемпионы: Елена Федота-Исаева, Евгения Бреус, Артем Манько, Олег Науменко (шпага, микс, командные соревнования); Елена Федота-Исаева (сабля, категория В, личный зачет).

11 из 16 спортсменов сборной Украины получили награды, а семеро из них стали мультимедалистами.

В соревнованиях приняли участие парафехтовальщики из 28 стран мира. Хотя общекомандный зачет не проводился, украинская команда по результатам выступления вошла в десятку лучших.

