Украинский силач Алексей Новиков победил на престижном турнире стронгменов Rogue Invitational

Алексей Новиков

Источник: Соцсети

Украинский силач Алексей Новиков впервые в карьере одержал победу на турнире Rogue Invitational, который состоялся в США. В прошлом году силач на этих соревнованиях занял третье место. Об этом информирует

Соревнования проходили в шести видах программы. Алексей выиграл в одном из них – гантели, а по сумме многоборья он занял первое место. Новиков на полтора балла опередил главного конкурента – американца Трея Митчелла. Тройку призеров замкнул канадец Митчелл Гупер (43.5 балла).

Еще один украинец Павел Наконечный вошел в ТОП-5 (35 баллов).

Итоговые результаты соревнований 2022 Rogue Invitational Strongman. #rogueinvitational #ryourogue pic.twitter.com/QdNIDJ4p3P

— Rogue Fitness (@RogueFitness) 30 октября 2022

Победа на этих соревнованиях принесла Алексею призовое вознаграждение в размере 114 008 долларов за первое место.

После победы спортсмен крикнул в камеру «Слава Украине!» и народное продолжение этого лозунга и поблагодарил всех, кто защищает Украину.

В ночь на 30 октября состоялся боксерский бой между украинцем Василием Ломаченко и американцем Джемейном Ортиса. Поединок завершился победой нашего земляка.

По материалам: УНН