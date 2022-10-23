Белорусов и россиян не допустят к соревнованиям в лыжных видах спорта на сезон 2022/23

Совет ФИС провел свое осеннее заседание в субботу, 22 октября в Зельдене (Австралия) и принял решение о не допуске россиян и белорусов к соревнованиям в лыжных видах спорта на сезон 2022/23, пишет

“FIS Совет FIS решил, учитывая честность соревнований FIS и безопасность всех участников, а также в соответствии с рекомендациями МОК, продолжать свою политику не допускать российские и белорусские команды и спортсменов к участию во всех соревнованиях FIS”, — говорится в заявлении.

Как сообщил Эрик Носте, член совета FIS из Норвегии, запрет также распространяется на судей и технических делегатов — они тоже не будут допущены к стартам под эгидой FIS.

Российских и белорусских спортсменов не хотят допустить к Европейским играм 2023 года в Польше. Об этом объявил президент объединения Олимпийских комитетов Европы Спирос Капралос.

По материалам: УНН