Спорт

Ты наш ангел – Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

Photo of Admin Admin Send an email 43 минуты agoОбновлено: 18 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

Ты наш ангел – Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

Новорожденный мальчик нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и его жены Джорджины Родригес погиб. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram, передает 

Джорджина, жена футболиста, родила девочку и мальчика-близнеца, который умер. О смерти сына они сообщили в открытом письме в совместной публикации в Instagram.

«С глубоким сожалением сообщаем, что наш мальчик покинул нас. Это огромная боль, которую могут испытать родители. Мы благодарим медицинский персонал за их заботу и поддержку. Мы опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы всегда будем любить тебя».

37-летний звезда Манчестер Юнайтед объявил в октябре 2021 года, что ждет двойню со своей 28-летней женой Джорджиной Родригес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 43 минуты agoОбновлено: 18 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Ермак рассказал, когда Украина должна начать переговоры о вступлении в ЕС

13 минут ago

Приложение Spotify больше недоступно для пользователей из россии

58 минут ago

Жизнь Путина охраняют три «верных пса» — Невзлин

1 час ago

Вихідні на Великодні та травневі свята: в уряді зробили заяву

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button