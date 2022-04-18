Ты наш ангел – Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

Новорожденный мальчик нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и его жены Джорджины Родригес погиб. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram, передает

Джорджина, жена футболиста, родила девочку и мальчика-близнеца, который умер. О смерти сына они сообщили в открытом письме в совместной публикации в Instagram.

«С глубоким сожалением сообщаем, что наш мальчик покинул нас. Это огромная боль, которую могут испытать родители. Мы благодарим медицинский персонал за их заботу и поддержку. Мы опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы всегда будем любить тебя».

37-летний звезда Манчестер Юнайтед объявил в октябре 2021 года, что ждет двойню со своей 28-летней женой Джорджиной Родригес.

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

По материалам: УНН