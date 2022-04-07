Спорт

Баскетболист сборной Украины признан лучшим игроком матча чемпионата Испании

Photo of Admin Admin Send an email 26 минут agoОбновлено: 7 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Баскетболист сборной Украины признан лучшим игроком матча чемпионата Испании

Центровой сборной Украины Артем Пустовой провел еще один удачный поединок в чемпионате Испании, сообщает со ссылкой на сайт клуба.

В домашнем поединке 24 тура испанского первенства «Гран Канария» украинца принимала участника топ-16 Лиги чемпионов ФИБА — «Уникаху».

«Канарейки» одержали уверенную победу с результатом 76:59. Пустовой набрал 21:25 минуты игрового времени и был безупречным в реализации бросков — 6 из 6 двоочковые, и 2 из 2-х штрафных. В целом он набрал 14 очков — лучший показатель в матче при 5-ти подборах и перехвачены. Он был признан самым ценным исполнителем встречи.

«Гран Канария» имеет 11 побед при 10 поражениях — 10-е место из 18-ти команд.

Закройте небо: Пустовой стал самым результативным баскетболистом матча Еврокубка и обратился к НАТО.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 26 минут agoОбновлено: 7 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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