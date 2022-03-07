«Челси» обыграл чемпионов Франции и приблизился к четвертьфиналу Лиги чемпионов

Лондонский «Челси» выиграл у «Лилля» первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА благодаря голам Кая Хаверца и Кристиана Пулишича, сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

«Челси» с первых минут пошел в наступление, и Кай Хаверц, который возглавил нападение хозяев, один за другим потерял два самые выгодные моменты. Впрочем, с третьей попытки немец таки достиг своего, замкнув прицельным ударом подачу Хакима Зиеша с углового. С течением времени «Лилль» сумел увести игру от своих ворот и бил до перерыва даже чаще, чем действующие победители Лиги чемпионов.

«Челси» удвоил счет на 64-й минуте: Н’Голо Канте пробежал с мячом пол поля, после чего вывел на удар Кристиана Пулишича. Американец в ближнем бою переиграл Лео Жардима. Чемпионы Франции так и не смогли толком потревожить голкипера синих Эдуара Менди — 2:0.

Жослен Гурвеннек прекрасно понимает, что его команде необходимо существенно прибавлять в атаке, чтобы имела хоть какие-то шансы на выход в четвертьфинал.

В девяти последних поединках Лиги чемпионов на «Стэмфорд Бридж» лондонский клуб пропустил лишь один мяч.

По материалам: УНН