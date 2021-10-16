Спорт

Баскетбол: «Прометей» разгромил «Киев-Баскет» в центральной игре чемпионата Украины

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Баскетбол: "Прометей" разгромил "Киев-Баскет" в центральной игре чемпионата Украины

БК «Киев-Баскет» принимал «Прометей» в поединке игрового вечера украинской баскетбольной Суперлиги, передает корреспондент.

Начало матча было на удивление неудачным для хозяев, которые пропустили рывок 0:11. В дальнейшем гости только развивали свое преимущество. В такой ситуации четвертая четверть превращалась в формальность. В итоге финальная сирена зафиксировала крупную победу “Прометея” 90:63.

Самым результативным игроком матча стал американец Д’Анджело Харрисон, набравший 28 очков. В “Киев-Баскет” больше всех очков на счету Ильи Тиртишника, но 13 своих очков 10 он набрал в последней четверти, когда судьба поединка уже была решена.

В другой встрече “Тернополь” дома уступил “Запорожью” 69:77.

“Прометей” продолжает идти без потерь в Суперлиге и в следующем матче 17 октября сыграет в Тернополе, а “Киев-Баскет” в этот же день примет “Запорожье”.

По материалам: УНН

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