Сборная Португалии впервые в истории стала триумфатором чемпионата мира по футзалу

Сборная Португалии по футзалу завоевала золотые комплекты наград на чемпионате мира по футзалу, который проходил в Литве, сообщает со ссылкой на сайт турнира.

В финальном противостоянии португальцы с преимуществом в один мяч переиграли аргентинцев — 2:1. У победителей дубль на счету Варелы.

Таким образом сборная Португалии впервые стала чемпионом мира, также на счету команды бронзовые медали первенства 2000 года.

Кроме этого, португальцы являются действующими чемпионами Европы (2018) и серебряными призерами турнира 2010 года.

В матче за третье место бразильцы обыграли команду Казахстана (4:2), которая показала свой лучший результат на чемпионатах мира. При этом сборная Украины не смогла преодолеть третий этап квалификации в данный чемпионат.

По материалам: УНН