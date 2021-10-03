Двух футболистов «Динамо» U-19 внесли в символическую сборную тура Юношеской Лиги УЕФА

Футболисты юношеского ФК «Динамо» вошли в символическую сборную недели Юношеской Лиги УЕФА, передает со ссылкой на сайт «бело-синих».

Детали

Успешная игра команды «Динамо» U19 в матче 2-го тура Юношеской Лиги УЕФА против «Баварии» (4: 0) не осталась незамеченной специалистами УЕФА.

Два игрока команды — полузащитники Самба Диалло и Назар Волошин — были включены в символическую сборную тура по итогам всех сыгранных матчей.

Примечательно, что «Динамо» стало единственным клубом, который представлен в ней сразу двумя футболистами.

Напомним

Диалло отличился дублем в ворота «Баварии», а Волошин забил один мяч.

По материалам: УНН