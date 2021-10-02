Спорт

Гвардиола назвал вероятный срок восстановления Зинченко

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Гвардиола назвал вероятный срок восстановления Зинченко

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии дел Александра Зинченко, который восстанавливается от травмы, сообщает со ссылкой на «manchestereveningnews.co.uk».

Менеджер «Манчестер Сити» подтвердил, что только два игрока недоступны для выбора в ближайшем матче с «Ливерпулем» — Гюндоган и Зинченко.

Гвардиола надеется, что Зинченко в ближайшие две недели залечит травму и сыграет в матче АПЛ против «Бернли» 16 октября.

Отметим, что украинский полузащитник восстанавливается после травмы икроножной мышцы. Последний раз он появлялся на поле 15 сентября в поединке Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (6:3).

Всего Зинченко сыграл в этом сезоне в трех матчах «Горожан».

По материалам: УНН

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