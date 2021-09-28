«Саня, спасибо»: Зеленский отреагировал на завоевание Усиком титула чемпиона мира

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу украинского боксера Александра Усика в поединке за пояс чемпиона мира с британцем Энтони Джошуа. Соответствующее сообщение Зеленский сделал в своем Telegram-канале, передает .

“Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO — снова, как это и должно быть, принадлежат украинцам! Саня, спасибо!

Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций! Тяжелая, но так еще более ценная победа.

Браво, Чемпион! Мощь! Сила! Усик! УКРАИНА!!!”, — написал президент.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе.

По материалам: УНН