Бокс: Ломаченко оценил шансы Усика в бою с Джошуа

Представитель украинского бокса в супертяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) проведет бой против Энтони Джошуа из Великобритании (24-1, 22 КО), за титулы чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. О шансах боксеров на победу выразился бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко, сообщает со ссылкой на канал “Matchroom Boxing” на Youtube-канале.

По мнению Ломаченко, данное событие будет не только историческим для Украины, но и во всем мире. А шансы на выигрыш у бойцов одинаковы.

“Для меня это очень исторический момент в украинском боксе. Исторический момент для фанатов по всему миру. Если честно, то для меня шансы здесь 50 на 50, потому что они понимают, что им нужно делать в ринге. У обоих серьезный любительский опыт, оба технические боксеры. Так что я не знаю, 50 на 50. Очень ближний бой”, — подчеркнул Ломаченко.

О сильных сторонах обоих бойцов Ломаченко сказал следующее: “У Джошуа сила, опыт и размах рук, а у Александра — скорость, реакция, координация и опыт любителя. Никто не знает, кто выиграет. Посмотрим”.

Сегодня бой Усик — Джошуа пройдет в Лондоне на арене “Тоттенхэм Хотспур”.

По материалам: УНН