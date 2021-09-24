Сборная Боснии и Герцеговины опубликовала заявку на матч против Украины

Сборная Боснии и Герцеговины сообщила заявку футболистов на ближайшие поединки квалификации к чемпионату мира 2022 года, сообщает со ссылкой на Футбольный союз Боснии и Герцеговины.

Lетали

Коуч боснийцев Ивайло Петев будет рассчитывать на услуги 27-х футболистов. К заявке попали именитые исполнители, среди которых: нападающий «Интера» Един Джеко и пивзахиснкы турецкого «Бешикташа» Миралем Пьянич.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Ибрахим Шехич ( «Коньяспор», Турция), Никола Василь ( «Санкт-Паули», Германия), Кенан Пирич ( «Атромитос», Греция).

Защитники: Бранимир Ципетич ( «Локомотива», Хорватия), Матео Сушич ( «ЧФР», Румыния), Юсуф Газибегович ( «Штурм», Австрия), Сеад Колашинаць ( «Арсенал», Англия), Элдар Чивич, Аднан Ковачевич (оба — «Ференцварош», Венгрия), Анел Ахмедходжич ( «Мальме», Швеция), Деннис Хаджикадунич ( «Ростов»), Синиша Саничанин ( «Партизан», Сербия), Александар Йовичич ( «Горица», Хорватия), Айдын Нукич ( «Тузла»).

Полузащитники: Амир Хаджиахметович ( «Коньяспор», Турция), Стипе Лончар ( «Ференцварош», Венгрия), Миралем Пьянич ( «Бешикташ», Турция), Амер Гояк ( «Динамо» З, Хорватия), Гойко Цимирот ( «Стандард», Бельгия), Марко Вранчич ( «Сток Сити»), Мирослав Стеванович ( «Серветт», Швейцария), Ади Налич ( «Мальме», Швеция), Алмедина Зилькич ( «Олимпия», Словения).

Нападающие: Эдин Джеко ( «Интер», Италия), Лука Менало ( «Динамо» З, Хорватия), Ермедин Демирович ( «Фрайбург», Германия), Смаил Превляк ( «Эйпен», Бельгия).

Lополнение

Боснийцы 9 октября проведут гостевой матч против Казахстана и выездной против Украины 12 октября. Сейчас сборная по 3-мя баллами идет четвертой в группе D и на два пункта отстает от Украины.

По материалам: УНН