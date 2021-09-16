Спорт

Капитан «Шерифа»: матч с «Шахтером» станет важнейшим в Лиге чемпионов

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа ago
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Капитан "Шерифа": матч с "Шахтером" станет важнейшим в Лиге чемпионов

27-летний колумбийский капитан молдавского «Шерифа» Франк Кастаньеда рассказал об ожиданиях от первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером», сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

Матч должен стать важнейшим для молдаван. Такое мнение имеет Кастаньеда.

“Считаю, что для нас это самый важный матч, так как он первый. Мы понимаем, что стоит на кону, осознавали это и перед предыдущими матчами. Очень важно добиваться поставленных целей. Уверен, будущий новый опыт будет иметь огромное значение для страны, города, клуба. Стадион будет полон, и, конечно, будет невероятно здорово пережить все это вместе с “Шерифом”, — сказал Кастаньеда.

Центральный нападающий Кастаньеда перешел в “Шериф” в январе 2020 года с словацкой “Сеницы”, и быстро стал лидером клуба, и после назначения на пост главного тренера Юрия Вернидуба получил капитанскую повязку.

“Шериф” уже не раз выступал на групповом этапе Лиги Европы УЕФА, однако в этом сезоне добился беспрецедентного успеха, став первым представителем Молдовы, пробившийся в основную стадию Лиги чемпионов УЕФА.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа ago
0 0 1 минута чтения
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