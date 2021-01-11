Спорт

Украинская теннисистка с победы стартовала на “Australian Open”

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Украинская теннисистка с победы стартовала на "Australian Open"

Катарина Завацкая

Уроженка Украины Катарина Завацкая выиграла матч первого раунда квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису, которая проходит в этом году в Дубае, сообщает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Завацкая, которая имеет 9-й номер посева, нанесла поражение Кларе Таусон из Дании – 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час и 46 минут. Завацкая реализовала 5 брейков из 11 попыток, а Таусон – 2 из 8.

Также Завацкая повторила свой прошлогодний результат на “Australian Open”, когда также вышла во второй отборочный раунд.

Заметим, что во втором круге квалификации соперницей украинки стала Анкита Райна из Индии (WTA 180).

Как сообщалось ранее в теннисист из Украины стал триумфатором турнира в Тунисе.

По материалам: УНН

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