Спорт

Действующий чемпион Украины по хоккею нанес поражение ХК “Донбасс”

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Действующий чемпион Украины по хоккею нанес поражение ХК "Донбасс"

ХК “Кременчуг” победил на выезде “Донбасс” в 24-м туре чемпионата Украины по хоккею с шайбой, передает со ссылкой на сайт Федерации хоккея Украины.

В первом периоде гости вышли вперед благодаря шайбам Созонова и Пукса против Сигарева в состоянии хозяев. Дальше у победителей отличились Орлов и Тютченко против шайб Мильохина и Сигарева.

В итоге 4:3 в пользу “Кременчуга”, который впервые в сезоне сумел обыграть “Донбасс”.

Примечательно, что “Донбасс” удерживает первую строчку чемпионата – 40 пунктов, против 33-х в “Кременчуга” и “Сокола”.

Заметим, в другом противостоянии “Белый Барс” потерпел разгромного фиаско от “Днепра” – 1:9.

По материалам: УНН

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