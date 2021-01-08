Теннисистку Даяну Ястремскую временно отстранили от соревнований: детали

Украинская теннисистка Даяна Ястремская временно отстранена от соревнований из-за обнаруженного в ее анализах запрещенного допинга. Устранение действует на время расследования. Об этом сообщила Международная федерация тенниса, пишет

Сообщается, что 24 ноября 2020 года Ястремская сдала анализ мочи вне соревнований.

“Эта проба была направлена в аккредитованную лабораторию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Монреале, Канада для анализа, и было установлено, что она содержит метаболит местеролона”, – говорится в заявлении.

Местеролон – андрогенный и анаболический стероидный препарат, который используется в основном для лечения низкого уровня тестостерона. Он включен в список запрещенных препаратов WADA.

“22 декабря 2020 года госпоже Ястремской было предъявлено обвинение в нарушении антидопингового правила”, – сообщили в Федерации.

Сама теннисистка обнародовала свою позицию в Twitter. В заявлении она подчеркнула, что никогда не использовала никаких веществ для улучшения показателей или запрещенных веществ. Ястремская заявила, что поражена и шокирована.

По ее словам, 9 ноября, сдавала еще один такой тест на турнире в Линце, и он был отрицательным. После того турнира, последнего в 2020 году, она прекратила заниматься теннисом, чтобы отдохнуть перед новым сезоном.

Теннисистка, ссылаясь на слова экспертов, заявляет, что низкий уровень местеролона в моче может свидетельствовать о загрязнении ее пробы.

“Вы понимаете, что из-за конфиденциальности процедур я не смогу на этой стадии подавать больше никакой информации. Но я сейчас работаю со своей командой, и уверяю вас, что я очень решительно настроена сделать все, чтобы очистить свое имя”, – подчеркнула она.

Statement: pic.twitter.com/pBEpJ8gkls

– Dayana Yastremska (@D_Yastremska) January 7, 2021

Даяна Ястремская занимает двадцать первое позицию по рейтингу Женской теннисной ассоциации.

По материалам: УНН