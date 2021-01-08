Сорок новых случаев COVID-19: АПЛ объявила новые результаты тестирования

Английская Премьер-лига проверила игроков и персонал клуба и подтвердила, что с 28 декабря по 31 декабря 1311 игроков и сотрудников клуба были проверены на COVID-19, передает со ссылкой на сайт АПЛ.

В результате сразу 28 тестов дали положительный результат. Зато в период с 1 января по 3 января 984 игрока и сотрудников клуба также были протестированы на COVID-19, из них 12 новых положительных результатов.

Игроки или сотрудники клуба с положительным результатом теста будут самоизолироваться сроком на 10 дней.

Стоит отметить, что Лига не будет предоставлять никаких конкретных подробностей по клубам или отдельным лицам, а результаты будут публиковаться после каждого раунда тестирования.

Примечательно, что в течение этого периода три матча АПЛ были перенесены из-за увеличения количества положительных результатов тестов в двух клубах.

По материалам: УНН