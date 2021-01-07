Украинский защитник перешел в состав лидера чемпионата Чехии

ФК “Славия” из Праги объявила об аренде украинского защитника Тараса Качараба, который выступал за ФК “Слован”, передает со ссылкой на сайт пражского коллектива.

Контракт будет действовать до конца сезона. Новая команда украинца идет лидером чешского первенства и опережает ближайшего конкурента на шесть баллов.

“В „Слован“ очень хорошо выступил Тарас Качараба. Кроме того, осенью он приобрел ценный опыт в Лиге Европы и тем самым сделал значительный шаг вперед в своей карьере. Мы верим, что Тарас сделает себе имя в нашем клубе”, — пояснил во время подписания Качараба спортивный директор “Славии” Иржи Билек.

Примечательно, что за “Слован” Качараба выступал с февраля 2018 года — сначала на правах аренды из “Шахтера”, а летом 2019-го подписал полноценный контракт. На его счету 5 голов и 2 результативных паса в 97 матчах. До этого выступал за украинскую “Говерлу” и “Звезду”.

По материалам: УНН