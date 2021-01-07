ФК “Минай” объявил пять спарринг-партнеров на сборах в Турции

ФК “Минай”, который выступает в УПЛ, сыграет пять товарищеских матчей на зимних сборах в Турции, передает со ссылкой на ФК “Минай”.

Так, 28 января предварительно команда сыграет с клубом высшей лиги Сербии — “Рад” (Белград).

Вашему вниманию другие соперники дебютанта элиты украинского футбола:

31 января — с клубом высшей лиги Беларуси — “Рух” из Бреста 2 февраля — с лидером Первой лиги Казахстана — “Актобе” 3 февраля — с третьей командой Северной Македонии — “Македония ГП” 5 февраля — с клубом Первой лиги — “Верес” из Ровно.

Предварительно в январе в Турции состоится еще один товарищеский матч, но с кем именно — информация еще уточняется. Все вышеупомянутые игры состоятся в Белеку.

Добавим, что “минайци” выйдут из отпуска 11 января. Зимние сборы будут продолжаться с 23 января по 6 февраля.

По материалам: УНН