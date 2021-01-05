Срна назвал самый сильный состав “Шахтера” в истории клуба

Бывший капитан, а ныне директор по футболу “Шахтера” Дарио Срна назвал период выступлений “горняков” при котором был сильнейший состав команды, передает со ссылкой на канал “Шахтера” в YouTube.

“Считаю, в период с 2010 по 2012 год. Когда меня так спрашивают, не могу сравнить сегодняшний „Шахтер“. По качеству, индивидуально футболистам нынешний „Шахтер“ не отстает от этого. Но у того „Шахтера“ была своя база, стадион, болельщики. Каждый матч на „Донбасс Арену“ приходило 35-40 тысяч человек. Сейчас — 2-3, это очень большая разница. Футболист растет, когда на него смотрят 35 тысяч болельщиков, когда есть давление, он ошибается — они свистят. Из этого всего футболист растет, получает опыт. Чувствуешь себя настоящим футболистом”, — рассказал Срна.

Также хорват добавил: “новое поколение украинцев и бразильцев во многом отличается от тех, с кем я играл 10-12 лет назад. Сейчас они больше профессионалы, чем раньше, быстрее адаптируются”.

Добавим, Срна в роли футболиста выступал за “горняков” с 2003 по 2018 годы и девять раз выиграл чемпионат Украины.

По материалам: УНН