Спорт

Украинский баскетболист помог “Барселоне” одержать шестую подряд победу

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Украинский баскетболист помог "Барселоне" одержать шестую подряд победу

Артем Пустовой

Баскетболист сборной Украины и “Барселоны” Артем Пустовой отличился результативными действиями в матче чемпионата Испании, передает со ссылкой на ФБУ.

Наш “бигмен” помог “Барселоне” уверенно победить “Фуэнлабраду” – 83:67.

Украинский центровой провел на паркете 13 минут, за которые набрал 6 очков (2/4 двухочковых, 2/2 штрафных), сделал 6 подборов, 1 передачу и 1 блок-шот при двух фолах и двух потерях.

Таким образом, выиграв в матче 17-го тура Лиги Ендеса, “Барселона” побеждает в шестом поединке подряд.

Добавим, что в активе каталонцев стало 14 побед при 3-х поражениях – вторая строчка с 18-ти команд чемпионата.

Как сообщалось ранее в  экс-баскетболист сборной Украины Джетер стал игроком БК “Днепр”.

По материалам: УНН

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