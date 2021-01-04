Спорт
Украинский баскетболист помог “Барселоне” одержать шестую подряд победу
Артем Пустовой
Баскетболист сборной Украины и “Барселоны” Артем Пустовой отличился результативными действиями в матче чемпионата Испании, передает со ссылкой на ФБУ.
Наш “бигмен” помог “Барселоне” уверенно победить “Фуэнлабраду” – 83:67.
Украинский центровой провел на паркете 13 минут, за которые набрал 6 очков (2/4 двухочковых, 2/2 штрафных), сделал 6 подборов, 1 передачу и 1 блок-шот при двух фолах и двух потерях.
Таким образом, выиграв в матче 17-го тура Лиги Ендеса, “Барселона” побеждает в шестом поединке подряд.
Добавим, что в активе каталонцев стало 14 побед при 3-х поражениях – вторая строчка с 18-ти команд чемпионата.
Как сообщалось ранее в экс-баскетболист сборной Украины Джетер стал игроком БК “Днепр”.
По материалам: УНН